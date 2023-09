Muxuu ku sababeeyey dalkani joojinta taleefanka ugu caansan adduunka?

6 Daqiiqadood ka hor

Talaadadii, Waaxda Faransiiska u maamusha heerarka shucaac iyo mawjadeed ee ay sii deynayaan qalabbada casriga ah ayaa sheegay in shirkaddan weyn ee tignoolajiyadeed ay tahay in ay iska hagaajiso taleefannadeeda.

ANFR ayaa kula talisay Apple in ay lagama maarmaan tahay in arrintan lagu xalliyo dhanka software-ka, haddii se aysan arrintaasi uu suuragalayn waa in ay dib u soo ceshataa dhammaan taleefannadii nooca iPhone 12 ee lagu iibsaday dalkan.

Inkasta oo walaaca intaa le’eg uu Faransiisku muujiyey haddana Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa horey isku dayday in ay meesha ka saarto cabsida laga qabo shucaaca ay sii daayaan taleefannada gacanta.

Shirkadda Apple ayaa BBC-da u sheegtay in ay ka soo horjeeddo dib u eegista ANFR, waxayna sheegtay in ay qalabkan mariyeen hab baadhiseedka shirkadda, iyo sida oo kale dhincyo kale oo ka madax bannaan si ay u qiimeeyeen in uu waafaqsan yahay dhammaan xeerarka lagama maarmaanka ah iyo in kale.