Muuse Biixi: "Xasanow adigoo Burundi iyo Uganda ay ku ilaaliyaan Somaliland uma awood sheegan kartid"

Madaxweyne Muuse Biixi iyo qaar ka mid ah mucaaradka Jamhuuriyadda gooni isu taageeda ku dhawaaqday ee Somaliland ayaa dhaliilay hadal madaxweynaha Soomaaliya ka jeediyay dalka Mareykanka, oo ahaa in dowladdiisu aanay marnaba ogolaaneyn in Somaliland ay ka go'do Soomaaliya inteeda kale.

Madaxweyne Xasan Sheekh oo la hadlayay Soomaalida ku dhaqan magaalada Washington ee dalka Mareykanka iyo nawaaxigeeda ayaa sheegay in dowladdiisu aanay aqbalayn gooni-isu-taagga Somaliland isla markaana wax gorgortan ah ka gali doonin midnimada Soomaaliya.

Faysal oo BBC-da u warramay ayaa sheegay in Somaliland ay markii horeba ku khaldanayd in wax wada-hadal ah la yeelato dowladda Soomaaliya oo sida uu sheegay maareyn la' xallinta dhibaatada gudaheeda.

“Xasan Sheekh malaha waxa uu is leeyahay shacbka reer Soomaaliya oo aan jecleyn inay Somaliland dal noqoto raali gelli, marka afka unbuu iska xumeynayaaye wax awood ah oo ku leeyahay Somaliland gooni isu taageeda ma jirto.”

“Anaga iminka isku jeednee maalintii ay doorasho noo dhacdo aan gudahaya hagaagsano waad arki doontaa in aanu wax laba sano ka badneyn heli doono ictiraafka yaga. Adduunku waxbaa la kala iibsadaa ee macdantii baanu leenahay, istaraatijiyaddii baanu leenahay, aqoontii baanu leenahay, dad nabad iyo dimuqraadiyad jecel oo mideysan baanu nahay marka isagoon wixiisa adkeysan inuu Somaliland ku ordo khalad ayay ahayd.”

Muuse Biixi oo sidoo kale jawaabayay hadalkii Xasan sheikh ee ahaa: “ Waxaan oggolahay in wixii hormarin ah aan siino, ma dooneyno inaan culeys ku saarno muruqayaga siyaasadeed,” ayaa yiri: Haddii aad muruq siyaasadeed leedahay oo aad xor tahay, maxay kuu ilaaliyaan nimanka Afrikaanka ah ee Afrika soo uruurisay.”

Maxaa sababay in Soomaaliya iyo Somaliland ay dib isugu soo noqon waayaan ka dib wadahalladii Jabuuti?

Cabdi Maxamed Sabriye, oo soo noqdey wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa mar sii horreysay BBC-da u sheegay: “Waxaan tuhmayaa in wada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland horumar laga gaaro ay cusleeyeen siyaasadaha ka jira magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa."

Wuxuu carabka ku dhuftey in wadahadalladii ugu dambeeyey markii lagu soo kala tagayey Jabuuti lagu ballamay in la isku soo noqdo muddo laba toddobaad gudahood ah, oo cabashooyin jirey lasoo xaliyo.

Somaliland ayaa dooneysay in si guud deeqda loo wada siiyo Soomaaliya oo ay qeyb ka aheyd, iyada in saamigeeda gaar loogga dhigo mar waliba.

Sidoo kale, Somaliland ayaa dalbatey in maamulka hawada Soomaaliya labada qeybood iney wada maamulaan, iyo qodobka saddexaad oo la xiriirey amniga.

Waxaa lagu heshiiyey in saddexda qodob aynu soo xusney loo saaro saddex guddi farsamo oo soo diyaariya, sida uu sheegay wasiir Sabriye.

Wasiirka ayaa intaa ku darey in dhinacyadii u kala dab qaadayey labadda dhinac ee Midowga Yurub iyo Mareykanka, ay ku cuslaatey xallinta dalab ka imanayey Somaliland.

Dalabka Somaliland ayaa ahaa in guddiyada farsamo ee la magacaabo aaney qeyb ka noqon xubno kasoo jeedo Waqooyi, taasoo ay dowladda Soomaaliya maareyn weysay inaan lagu soo darin guddiyada xubno ka socda Waqooyi.

Wasiir Sabriye, ayaa sidoo kale yiri, "Xaaladdu waxay dhaafi waysay soocista guddiyada farsamo xubnaha ka socda Waqooyiga, taasna ay hakisay shirkii lagu balan sanaa in la isugu yimaado muddo laba toddobaad ah.

Dhanka kale Guddoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali waraabe oo goor sii horreeysay BBC-da la hadlay ayaa yiri, "Wadahadalladii hore u dhexmaray Soomaaliya iyo Somaliland waxaa loo fasirtay in labada dhinac ay ka wada hadlayaan sidii ay mar labaad u midoobi lahaayeen oo heshiisyo cusub u geli lahaayeen waxayna taasi keentay inay dib u gurtaan waddamadii doonayay inay na ictiraafaan."

Fikrika ah in ay wada hadlaan Dowladda Soomaaliya iyo Somaliland wuxuu markii ugu horeysey ka soo billowday shirkii caalamiga ah ee Soomaaliya loogu qabtay magaalada London, sannadkii 2012-kii. Mid ka mid ah qodobadii shirkaasi ka soo baxay waxa uu dhigayay in "beesha caalamka ay taageerto ahmiyadda ay leedahay in wadahadalo ay dhexmaraan" Somaliland iyo Dowladd Federaalka ee Soomaaliya.