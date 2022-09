Mukhalas dadka tahriibiya: Ka hor inta aysan khatarta u bareerin foom ayay dadku saxiixaan

Mukhalas dadka wax tahriibiya ayaa sheegay in qorshaha dawladda UK ee ah in magangelyo-doonka loo diro Rwanda aanu ahayn mid ka hor-istaagaya macaamiishiisa. Weriye ka tirsan BBC-da, Jane Corbin ayaa kula kulantay xaruntiisa Turkiga.

Waxaan halkan u imid in aan la kulmo mukhalaska weyn ee ganacsiga tahriibinta dadka - waxa ay qaadatay bilo in la diyaariyo wareysiga ninka, iyada oo la adeegsanayo dalaal kale oo la aamini karo.

Waxa uu aqbalay in uu iiga sheekeeyo ganacsigiisa waa haddii aynaan soo bandhigeyn aqoonsigiisa. Ilaaladiisa gaarka ah waxay si qarsoodi ah u ilaalinayaan guriga bannaankiisa.

Waxa aan weydiiyay in tahriibinta dadka ay sharci darro tahay: "Waan ogahay in tani aysan sharci ahayn," ayuu yiri, "laakiin aniga waxay ii tahay gargaar dhanka bani'aadannimada - taas ayaa ka qiimo badan sharciga. Dadka waanu caawinaa, si wanaagsan ayaan ula dhaqmaa, haweenka waanu ixtiraamnaa - annagu cidna ma xaqirno."

Dawladda UK waxay sheegtay in ujeedadu ahayd in la burburiyo qaabka ganacsi ee dadka wax tahriibiya iyo in la joojiyo tirada badan ee dadka marinka khatarta ah ee kanaalka Ingiriisiga naftooda ku halligaya.