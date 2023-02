Maxay tahay sababta sannadkan Soomaaliya looga dhigay dalka ugu musuqmaasuqa badan adduunka?

31 Jannaayo 2023

Qiimeynta sanadlaha ah ee laga sameeyey 2022 heerka musuqmaasuqa oo ay sameysay hay'adda Transparency International ayaa muujinaya in dalalka badankoodu ay ku guuldarresyteen in ay joojiyaan musuqmaasuqa.

Hay'adda ayaa 180 dal ku samaysay badhintaan loo raacayey heerer la isla yaqaan oo loogu talagalay in lagu cabbiro, heerka musuqmaasuq ee dalkaas ka jira. Taas oo ka dhigan in kuwooda liiska hoos kaga jira ay la micno tahay in dalalkaasi ay yihiin kuwo uu musuqu aad u sarreeyo.