Maxaan ka ognahay dilka taliyihii hay'adda NISA ee degmada Doolow?

Dadka deegaanka ayaa BBC-da u sheegay in taliyaha lagu dhax dilay gudaha hoteel lagu magacaabo“Ibrahim Shire” kuyaalla degmada Doolow, iyadda oo ay dilkaasi sida la sheegaayab ay geesatay xaaskiisa oo lagu magacaabo Xamdi Cabdullahi Cali.

Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qaabka uu dilkan u dhacay, iyada oo saraakiisha dowladduna sheegeen in ay gacanta ku soo dhigeen haweeneydii lagu eedeeyay in ay dilkaasi fulisay.

Maxamed Caafi oo ka mid ah dadka degmada Doolow oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in dhacdadan ay argagax ku noqotay dadka gobalka Gedo. “Waxaa ay aheyd dhacdo murugo leh, laamaha ammaanka ayaana gacanta ku dhigay haweeneyda loogu shakisan yahay dhacdadan” ayuu maxamed u sheegay BBC-da.

Maxamed Caafi oo ka hadlaayay sida dhacadan u dhacay ayaa sheegay in ay dadkii Hotelku halmar maqleen dhawaqa bistoolada markii la furay qolkana loogu yimid taliyaha oo ay madaxa xabad kaga taal iyo xaaskiisa oo dul taagan meydka.

“Markii dadku ay fureen qolka, waxaa loogu tegey haweeneyda oo gacanta ku haysata bistoolada, laakin iyadu ma qiran in ay dishay taliyaha, oo waxaa ay sheegtay in ay qubees suuliga ugu jirtay isla markaana ay maqashay dhawaqa bistoolada, markii ay soo baxdayna ar aragtay maydka taliyaha” ayuu yidhi Maxamed Caafi oo intaasi ku daray in dhacdadan ay u baahan tahay baadhitaan dheeraad ah.