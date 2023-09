Wiilasha walaalaha ah ee kaalinta koowaad ka kala galay kulliyadaha Duuliyenimada iyo Injineeriyadda Batroolka

Labaduba waxay kusoo barbaareen waxna kusoo barteen aqalka abtigood, Cabdullaahi Rashiid oo waxbarashadoodu dugsi hoose dhexe ilaa heer jaamacadeed gacanta kusoo hayey, balse tan ugu muhiimsan waxay tahay in midkood waliba uu kaalinta kowaad u galay ardadii ay halka mar ka wada qalin jabiyeen kuliyadda oo ay sannadkan qalin jabiyeen.

Injineer Khaalid Cabdirashiid

“Isku celceliskii hore anigaa ahaa ardaygii ugu horreeyay, laakiin markay timaado sannadka ugu dambeeya, maadoonyinka aan baranno waxaa weeye maadooyin badan, sanndkii ugu yaraan waxaan bartay 14 maaddo,” ayuu yiri Khaalid oo ka jawaabayey inuu filayey kaalinta kowaad iyo in kale.

“Natiijadii markay soo baxday, nidaamkii dawladda oo la jabsaday awgeed waxay sheegeen in aysan xogta soo gelin karin website-ka, balse waxay sheegeen hal arday inuu ku jiro darajada ‘First Class’,” ayuu yiri Khaalid oo sii wata hadalka. ‘First Class’ waa darajada ugu sarreysa ee uu heli karo ardayga diyaarinaya maaddada injineernimda, sidaas waxaa ku sharxay Khaalid.

Waxa uu sheegay in ardadu ay “aaminsanaayeen inaan noqon doono qofka ugu sarreeya” maaddaama ay kasii tusaale qaadanayeen celceliska imtixaannadii hore oo uu kaalinta ugu sareysa kaga jiray, markii la sheegay in hal qof oo kaliya uu ku jiro darajadaas ugu saraysa, Khaalid iyo ardada kaleba waxay iskasii garteen in qofkaasi isaga yahay.