Amiir Harry iyo Meghan: Xagay ka helaan lacagahooda?

34 Daqiiqadood ka hor

Maxay Harry iyo Meghan uga dhex baxeen qoyska boqortooyada?

Amiirka iyo xaaskiisa Meghan waxaa is baray saaxiib ay wadaagaan sannaddii 2016, waxaanay is guursadeen 2018-kii.Waxay ka dageen maqaamka sare ee qoyska boqortooyada janaayo 2020. Xiligaas asaga ah. Waxay sheegeen inay ka xanaaqeen saxaafadda oo dhibtay iyo maamulka aqalka boqortooyada ee Buckingham oo ka hor joogsaday samaynta shirkadooda "SussexRoyal". Waxaa la sheegay qaar kale oo kamid ah qoyska boqortooyada in la "dhibaateeyay". Harry waxuu sii ahaa amiir, waxayna lamaanuhu sii haysteen darajada amiirka iyo amiiradda Sussex, balse waxaa la joojiyey in loogu yeero erayga lagu maamuuso dadka qoyska boqortooyada u dhashay ee (His/Her Royal Highnes).