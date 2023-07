Muxuu yahay xeerkan ay Muslimiintu ku badbaadiyeen kumanaan Yuhuud ah?

Sannadkii 1938, hal sano uun ka hor bilawgii dagaalka, Boqor Zog kii kowaad ee Albania wuxuu magangalyo siyaasadeed siiyay in ka badan 300 oo Yuhuud ah, kuwaas oo xitaa la siiyay dhalashada Albania.

Laakiin ka ilaalinta awoodda ayaan sii socon waqti dheer. 1939 Talyaanigu waxa uu weeraray Albania isaga oo ku dhawaaqay in Albania ay tahay maxmiyad tiisa ah, Boqor Zogna waxa lagu qasbay in uu baxsado. Maadaama uu dalku ka maamul ahaan hoos tagayey Benito Mussolini, waxaa aad ugu adkeyd in Yuhuuda ay soo galaan dalka.