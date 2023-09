Waa maxay malaayiinta kaniini ee lagu saqraamo ee gacanta lagu dhigay

Dawada loo yaqaanno Captagon oo qiimeheeda lagu qiyaasay In kabadan $1bn (£810m) ayaa la helay ka dib markii saraakiisha lagu wargaliyay maraakiib konteenarro ah oo laga shakiyay.

Boolisku ma aysan sheegin halka laga shakisan yahay ee shixnadaha sharci darrada ah, hase yeeshee dawadan Captagon-ka ayaa la rumeysan yahay in laga soo saaray inta ugu badan gudaha Suuriya.

Mareykanka, UK iyo Midowga Yurub ayaa ku eedeeyay Madaxweynaha Suuriya Bashaar Al-asad, qoyskiisa iyo xulafadiisa, oo ay ku jiraan kooxda xagjirka ah ee Xisbullah ee Lubnaan, in ay fududeeyeen oo ay ka macaashaan ganacsiga la xiriira daroogada. Waxay yiraahdeen taasi waxay siisay xukunka Asad dhaqaale aad u weyn xilli dhaqaalaha Suuriya uu burburayo. Dowladda Suuriya iyo Xisbullah ayaa beeniyay eedeymahaas.

Wadamada Khaliijka Carabta ayaa ka dib markii ay taageereen fallaagada isku dayaysay in ay xukunka ka tuuraan Bashar Al-Asad bilowgii dagaalka. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in ay u badan tahay in qayb ahaan ay sabab u tahay dadaalkooda lagu joojinayo qulqulka daroogada gobol ahaan.