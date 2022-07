Maxay tahay sababta uu hadda ka hor Shiinaha uu u laayay malaayiin shimbiro ah?

Taariikhyahanka u dhashay dalka Netherlands Frank Dikötter ayaa buug uu qoray ku sheegay in ‘macluushii weyneyd ee ka dillaacday Shiinaha’

Qoraa Frank Dikötter wuxuu ku qiyaasay dadkii ku dhintay macluushaas inay gaarayeen 15 ilaa 32 malyan oo qof balse wuxuu sheegay in ugu yaraan 45 milyan oo qof ay u dhinteen dhibaato laga hortagi karay intii u dhexeeysay 1958 iyo 1962.

Maamulkii Mao ee shuuciga ahaa wuxuu bilaabay olole ka dhan ahaa waxa uu ku tilmaamay in uu kasoo horjeedo horumarka Shiinaha, waxaa lagu dhawaaqay in la laayo: Jiirka, kanecada, daqsiga iyo kutaanta iyo shimbiraha, wuxuu adeegsaday awoodda shacabka Shiinaha si loo ciribtiro xayawaanada”

Shimbiraha ayaa kamid ahaa nolaha la laaynayay sababta waxay cunaan galley fara badan. Maamulkii Mao ee Shiinaha wuxuu doonayay in galleyda loo daayo dadka oo kaliya ah” sida uu sheegayo Todd oo soo xiganayo sheekada qoraaga.

In la dilo malaayiin shimbiro ah waxay horseeday in wakhti badan la geliyo , markii la ciribtiray waxay ku khasabtay in shimbirahan uu soo dhoofsado.