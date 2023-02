Xog ku saabsan dagaalka Laascaanood iyo walaaca laga qabo

Saacad ka hor

Saaxiibbada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa si xooggan u cambaareeyay dagaalka weli ka socda magaalada Laascaanood, iyagoo walaac ka muujiyay wararka sheegaya in dhinacyadu ay isu hub aruursanayaan.

Bayaan ay xalay soo saareen ayey ku sheegeen in ay "aad uga welwelsan yihiin" saameynta dadka rayidka ah kasoo gaareysa isku dhacyadan socday muddada.

"Waxaan si weyn uga walaacsan nahay hoobiyeyaasha lagu garaaco dhismeyaasha rayidka, taasoo horseeday in waxyeello ay soo gaarto dadka shacabka ah iyo barakac baahsan".

Sidoo kale bayaanka kasoo baxay Beesha Caalamka ayaa lagu yiri "waa in si deg deg ah loo joojiyaa weerarada".

Shaqaalaha gurmadka degdegga ah ayaa BBC-da u sheegay in dad badan uu dagaalka kasoo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayna adag tahay in si buuxda loo fuliyo howlaha gurmadka.

Tan iyo xalay waxaa magaalada Laascaanood laga maqlayay dhawaqa rasaasta iyo madaafiicda. Dad goobjoogeyaal ah ayaa BBC-da u sheegay in xalay magaalada ay ku soo dhaceen madaafiic iyadoo la maqli karay rasaas ay iswaydaarsanayeen dhinacyada dagaallamaya.

Baaq Xabbad joojin

Bayaanka ay xalay soo saareen hoggaanka howlgalka Midowga Afrika ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya iyo dalal ay ka mid yihiin kuwa dariska la ah Soomaaliya, Mareykanka, Britain, Turkiga, Sucuudiga, Midowga Yurub, Urur-Goboleedka (IGAD) iyo Qaramada Midoobay ayaa ku boorinaya dhammaan dhinacyada inay u hoggaansamaan xabbad joojinta oo ay is xakameeyaan, isla markaana ay galaan wada hadal wax ku ool ah si loo gaaro xal nabadeed.

Beesha Caalamka ayaa ku celiyay baaqoodii ahaa in gargaarka bani'aadanimo aan la hor istaagin si deg deg wax looga qabto baahiyaha dadka barakacay ka dib saameynta ka dhalatay rabshadaha socda.

Xaaladda jirta ayaan saamaxeynin in weriyeyaashu ay gudaha u galaan magaalada.

'Al-Shabaab waxay ka faa'iideysaneysaa dagaalka Laascaanood'

Taliska militeriga Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland ayaa shalay shaaciyay in xooggaga Laasacaanood ay kula dagaallamayaan ay ku jiraan qaar ka tirsan ururka Al-Shabaab.

"Waxaa xaqiiq ah oo aan haynaa inay Al-Shabaab dumiso guryaha Laascaanood iyadoo mar walaba dooneysa in aanay nabad ka aslaaxin Laascaanood arrintaa waxaan u xaiqijineynaa dadka waxgaradka ah ee reer Laascaanood inay ogaadaan in cidda guryahooda dumineysa ee aan oggoleyn in dagaalka uu soo afjarmo ee aan nabadda dooneyn ay tahay Al-Shabaab si ay uga faa'ideystaan fursadda ah shaqaaqada maanta ka taagan Laascaanood," ayuu yiri Cabdi Dheere.