Mustafe oo ka hadlay 'faa'idada' ku jirta in dib u habeyn lagu sameeyo ciidamada Liyuu Booliska

57 Daqiiqadood ka hor

Madaxweynaha Dowlad Deegaanka Soomaalida, Mustafe Muxumed Cumar ayaa sheegay in ciidamada Liyuu Booliska laga wareejin doono mas'uuliyadda ilaalinta xuduudaha, isla markaana ay mas'uuliyadooda ku koobnaan doono amniga gudaha.

Waxa uu intaa raaciyay in wixii hadda ka dambeeya ay ciidamadaas noqon doonaan boolis rasmi ah oo dareeska loo bedali doono.

Mustafe Muxumed Cumar wuxuu ka dhawaajiyay in faa'idada ku jirto baabi'inta ciidamada Liyu Booliska ay tahay in laga qaaday mas'uuliyaddii cusleyd ee saarneyd si ay diiradda u saaraan amniga gudaha ee deegaanka.

"Booliska gaarka ah haddii uu shaley ahaa, maanta in uu noqdo booliska rasmiga ah ee deegaanka wax soo kordhay weeyaan, waa dhinacii faa'idada arrintaas, dhinaca khasaaraha , khasaare aad qabteen oo la idiin ka reebo faa'ido idiin tahay, waxaa kamid ah shaqooyin dheeri oo aad hayseen, ilaalinta xuduudaha deegaanka uu la leeyahay dalalka- waa mas'uuliyadda ciidamada qaranka, saanad baa lagu siiyaa, agab bey ku heystaan , diyaarado ayay u heystaan , idinka oo aan howshaas heysan oo aad qabaneyseen , in la idiin ka reebo mas'uuliyaddii culeyska ee noocaas aheyd , culeyskii shaqada ee idiin saarneyd la yiraahdo shaqadaas cid kale ayaa yeelatay waxaan u maleynaya in uusan jireyn qof u barooranayo".