Ukraine oo gaashaanka u daruurtay codsi uu Vladimir Putin u soo diray

29 Daqiiqadood ka hor

Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in xabbad joojintu ay tahay isku day lagu doonayo in lagu joojiyo horumarka milatari ee dalkiisu samaynayo.

Hadalka Kremlin-ka ayaa u muuqday in Madaxweyne Putin uu amar ku siiyay ciidamadiisa in ay dagaalka joojiyaan balse tallaabadaas ayaa la aaminsan yahay in uu qaaday ka dib codsi kaga yimid madaxa Kaniisad ku talla Ruushka.