“Carruurtiisa ayay 40 maalmood ku badbaadisay keymaha halista ah, isagana tacaddiyo jinsi ayuu kula kici jiray”

34 Daqiiqadood ka hor

Dacwad-oogayaasha dalka Colombia ayaa shalay ku dhawaaqay eedeymo tacaddiyo jinsi oo ka dhan ah aabbaha labo ka mid ah afar carruur ah oo bishii May ka badbaaday shil diyaarad oo ka dhacay gobolka Amazon ee dalkaas.

Iyadoo sii dhimaneysa ayay carruurteeda kula talisay inay isaga tagaan oo ay naftooda badbaadiyaan

Aabbaha carruurtan ee eedeymaha loo heysto, Manuel Ranoque, oo xilligaasi warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in gabadhiisa weyn ay u sheegtay in hooyadood ay kula talisay "inay iska tagaan" oo ay is badbaadiyaan.