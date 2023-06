Samiira waxay abaal marinno ku heshay heerka ay ka gaartay aqoonta

Freelance journalist at BBC Somali News

Role, Freelance journalist at BBC Somali News

"Walaalkey wuxuu bukaan-jiif ku jiray in ka badan saddex sano," ayey tiri Samiira. “Wakhtigaas, 18 saacadood ayaan maalintii sariirtiisa agteeda joogayey, si aan u hubiyo inuu cod leeyahay, dadkuna waxay ula dhaqmeen sidii qof bini’aadam ah oo nolol filaya ka dib markii uu cusbitaalka ka baxay.

"Waan ka niyad jabay tayada daryeelka uu helayo, taas oo aan ku qanacsanahay in ay ku salaysan tahay muuqaalkeena iyo fikradaha dadka kale iyo fikradaha ku saabsan asalkayaga."

Iyadoo Samiira ay qorsheynaysay inay noqoto dhaqtar daryeelka caafimaad, waxay sheegtay inay diiradda badashay markii ay aragtay suurtagalnimada in daryeelka baxnaaninta laga dhigi karo mid loo siman yahay oo ay heliu karaan dadka loo aqoonsaday inay yihiin Madow.

Waxay sheegtay in ay markiiba xaqiiqsatay in ay jirto aqoon tacliimeed aad u yar oo ka hadlaysa cunsuriyadda daryeelka caafimaad ee ku aaddan xanuunnada noocan ah ama tayada nolosha dadka Madowga ah ee la nool TBI (Traumátic Brain Injuries).

Mid ka mid ah daraasadaheedii ugu horreeyay oo dib-u-eegis ku samaynaysay khariidadda aqoonta jirta, Samiira waxay dib u xasuusataa in ay ogaatay in dadka Madowga ah inta badan laga saaray cilmi-baarista, ama lagu daray laakiin iyada oo xoogga la saarayo sida ay ugu hooseeyaan. Waxay sheegtay in dad yar ay u tarjunteen natiijooyinkaas inay yihiin kuwa cunsuriyad ka dambeyso, iyaga oo farta ku fiiqay kaliya qaybaha cunsuriyadda nidaamsan oo ay ku guul daraysteen inay magacaabaan sababaha sii wada dhibaatada.