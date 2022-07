Maxaa haweenka madax looga dhigaa Shirkadaha ay mushkiladuhu haystaan?

48 Daqiiqadood ka hor

Daraasad dhawaan la sameeyeyna waxay sheegeysaa xilalka sarsare ee shirkadaha in loo doorto haweenka ama dadka ka soo jeeda bulshooyinka laga tirada badan yahay iney shirkada badan burbur uga badbaadeen.

Khubarada daraasadda sameysay waxay sheegeen in kabadan 500 oo shirkadood oo 15-kii sano ee u dambeeyey tallabboyin noocaasi qaaday ay daraasaddooda ku soo qaateen.

Cilmi-baadhis lagu sameeyay fikradaha la xidhiidha jinsiga ayaa lagu ogaaday in wakhtiyada qalalaasaha, dadku ay u maleynayaan in sifada 'dheddig' ay aad uga muhiimsan yihiin hoggaamiyaha, iyo in dabeecadaha 'ragga' ay yihiin kuwo aan la jeclayn.