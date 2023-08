Diyaaradaha ay dawladda Soomaaliya heysato maxay ka badali karaan furimaha dagaalka?

Horay ayaa lataliyaha amniga qaranka Soomaaliya wuxuu u sheegay warbaahinta in ay soo iibsadeen diyaaradahaan oo qorshuhu yahay in ay ka caawiyaan dagaalka.

Maxay qabtaan diyaaradahaan?

Ilo lagu kalsoonaan karo ayaa BBC Somali u sheegay in diyaaradahaan uu nuucoodu yahay Helicopter Bell 412, kuwaas oo loo adeegsado dhawr ujeedo oo ay kamid yihiin; in lagu daabulo ciidamo, in lagu qaado saanad, in lagu soo qaado dhaawacyada yaalla furinta hore iyo sidoo kale in lagu badbaadiyo laguna baadi goobo waxyaabha dhuma.