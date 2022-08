Afar siyaabood midkood oo ay ku soo dhammaan karto natiijada doorashada Kenya

Dalka Kenya waxaa wali socota tirinta codadkii laga dhiibtay doorashadii dalkaasi ka dhacday 9-kii bishan August. Malayiin Kenyan ah ayaa sugaya natiijada doorashada oo ah mid si wayn loogu tartamay. Natiijada sida wayn ay shacabka Kenyanka isha ugu hayaan ayaa ah natiijada doorashada Madaxwaynanimada. Mar kasta oo natiijada doorashada dib u dhac uu ku yimaado waxaa sii xoogaysanaya walaaca laga qaba inay xiisadda cirka isku shareerto. Guddiga doorashada Kenya ayaa waxay sharciyan haystaan in natiijada ay ku dhawaaqaan muddo 7 maalmood gudahood ah taasi oo imika ku eg maalinta Talaadada. Balse waxaa ay su'aashu tahay maxaa ka mid ah siyaabaha laga yaabo inay natiijada doorashada ku soo idlaato maalmaha soo socda.

1. In uu ku guuleysto murashax kaasi oo natiijadiisa aan dood la galin

Waxaa lagu dhawaaqayaa musharaxa ku guuleystay doorashada, islamarkana waa in qofkaasi uu helaa in ka badan kala bar codadkii la dhiibtay.

Qofkaasi guleystaha waxaa sidoo kale ay tahay in uu 25% ka helo 25 oo ka mid ah 47 ismaamul goboleed ee uu dalka ka kooban yahay.

Haddii ay tani dhacdo ma jirto cid muran ka keeni karta natiijada islamarkaana qofka laga guuleystay ayaa qiranaya in doorashada looga adkaaday.

Tani waxay dhacaysaa toddobo maalin marka guddiga doorashada ay natiijada shaaciyaan waxaa-na qofka laga guuleystay uu maxkamadda ugu sareysa dalka u gudbin karaa kiis uu natiijada kaga so horjeedo.

Haddii ay maxkamadda diido go'aankii doorashada waxa ay amraysaa in muddo 60 maalmood gudahood ah la qabto doorasho ku celis ah.

3 . In guddiga ay shaaciyaan qofka guuleystay, balse kan laga guuleystayna uu guul sheegto

Guddiga doorashada ayaa ku dhawaaqi kara madaxwaynaha la doortay, balse taasi uu diido musharaxa laga guuleystay uuna sheego in uu isagu guuleystay. Haddii musharaxa laga guleystay uu diido natijada islamarkana uusan maxkamad aadin madaxwaynaha la doortay ayaa la dhaarin doonaa, balse waxay taasi dhalin kartaa in dalka ay ka dhacaan rabshado la mid ah kuwii ka dhacay 2007-dii.

4 in musharax-na uusan tartanka ku guuleysan oo wareeg labaad la galo Suurtagalnnimada kale ayaa ah in guddiga doorashada ay shaaciyaan in musharaxna uusan ku guuleysan tartanka madaxwaynanimada oo aysan jirin cid heshay kala bar codadkii la dhiibtay ama uusan jirin musharax ka helay 25% 24 ka mid 47 ismaamul ee uu dalka ka kooban yahay. Haddii ay arrintani dhacdo ayaa waxaa la gali doonaa wareeg labaad oo waxaa tartan loo qaban doonaa labada musharax ee ugu horeeyay dhanka codadka. Doorashadan ku celiska ah ee wareega labaad ayaa waxaa la qabanayaa muddo 30 maalmood gudahood ah.