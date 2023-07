Maxay tahay cunsurinimada ay ka cabanayaan Soomaalida Finland?

Sida caadiga ah dalalka Yurub waxaa mar waliba ku lollama hoggaanka dal kasta labo xisbi oo uu midna taageero soo galootiga halka kan kalana uu diido iyagoo ku muujiya ololahooda kana dhawaajiya in ay yareyn doonaan dadka soo galootiga ah.

Axmed Xasan (Axmed Towxiid) oo ah guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Finland oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in bilihii la soo dhaafay ay dhaqan galeen shuruuc wax u dhimaya soogalootiga dalkaasi.

Axmed Towxiid oo sharraxaya waxa ay ka cabanayaan ayaa yiri “dowlad cusub ayaa dhalatay bishii April dowladda cusubna waxaa kujira xisbi xagjir ah, marka waxa ay noqotay guddoomiyiha xisbiga xagjirka ah in ay arrimo cunsurinimo ah ku hadli jirtay oo dib mediyaha loosoo dhigay taas oo anaga Soomaali ahaan si gaar ah noo taabaneysay, waana wax aad looga naxo runtii, taas ayaa keentay bayaanka aan soo saarnay iyadoo xitaa adduunka oo dhan laga dhaleeceeyay.”

Axmed oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “xisbigan oo dhan ayaa ajandahoodu ku dhisanyahay yahay xagjirnimo Islaam nacayb iyo ajaanib nacayb, kaligoodna kaligeed maaha ee waxaa jira axsaab iyo siyaasiin kale oo ay adagtahay in la aamino. ayuu yiri”

Gudoomiye Axmed Towxiid oo sharraxaya is bedelka siyaasadeed ee xisbigan ayaa yiri “ barnaamijka siyaasadeed ee dowladdan cusub ay dhigteen bishii juun ayuu soo baxay, barnaamijkaasina waxaa ku jira waxyaabo badan oo lid ku ah ajaanibka oo Soomaaliduba ay kamid tahay, sida sharci qaadashada oo runtii ay aad ugu adkeeyeen in luuqadda ay si fiican u yaqaanaan, sida dadkii la’isku keeni jiray ama dacwadaha reeraha midoobaya iyadoo awalba horay u adkeyd haatanna lasii adkeeyay,tan kale oo runtii naxdinta nagu noqotay ayaa ah tan dhalashada ee horraan lagu qaadan jiray shan sano haatanna ay ka dhigeen illaa siddeed sano, marka iyagu waa in ay adkeeyaan wax waliba oo la xiriira ajaanibta iyadoo ka muuqata barnamijkooda siyaasadeed. Ayuu yiri”