Imisa Galaas oo biyo ah ayuu qofku u baahan yahay inuu cabbo maalinkii?

Saynis yahano ka tirsan jaamacadda Aberdeen ayaa ogaaday in talooyiinkii caafimaad ee hore ay ahaa in la cabbo laba litir oo biyo ah maalintii ay ka badan tahay inta qofku u baahan yahay inuu cabbo.

“Xaddiga biyaha ay tahay inaan cabno waa inay noqdaan biyaha aan ka helno cuntada aan cunno. Xisaabtan waxa ay ku salaysnayd in la weydiiyo oo kaliya inta cunto ee dadku cunaan, markaa way khaldanayd.

Waxa uu sheegay in maadaama xilligii la sameynayay daraasadii hore, dadku aysan faahfaahin cadadka cuntada ay cuneen intii ay daraasaddu socotay, ay khubaradu ka badbadiyeen xaddiiga biyaha uu maalinkii u baahan yahay in qofku cabbo.

Cilmi-baarayaashu waxay tilmaameen in maadaama cuntooyinka aynu maalin walba cunno intooda badan ay ka kooban yihiin biyo, in jirkeenu uu ka helo xaddiga biyaha uu u baahan yahay maalintiiba . Sidaa darteed, waa in aan la dhihin dadka kala duwan ee ku kala nool meelo kala gadisan iyo xaalado kala duwan, waa in ay cabbaan 8 koob ama laba litir oo biyo ah maalintii.