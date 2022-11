Soomaalida u tartameysa doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka

Ismaaciil Maxamed

Ismaaciil wuxuu sheegay in haddii lasoo doorto uu ka shaqeyn doono sidii shacabka deegaankiisa ay ku heli lahaayeen waxbarasho tayo leh iyo ka shaqeynta arrimaha horumarka ee degmada.

Deeqa Dhalac

Maana Cabdi

Waxay timid Mareykanka iyadoo yar, waxay ka qalinjebisay jaamacadda Maine, kaligeed ayaa ku tartameysaa maadama musharraxii ka socday xisbiga jamhuuriga uu ka haray tartanka xilli la sheegay in baraha bulshada uu soo dhigay qoraal uu ku sheegay in Muslimiinta xilka ma qaban karaan.

"Waxa dabada iga riixaya ayaa ah in aan arko qof kasta oo ku nool halkan oo horumar gaaray, in aan u tartanno xil waxay muujineysaa in aan halkan joogno si aan horumarka uga qeybqaadanno" ayay tiri Maana Cabdi oo u warramaeysay wakaaladda wararka ee AP.