Xanuunka hadda ka dilaacay Afrika ee 56 sano ka hor ka jiray Yurub

Saacad ka hor

Dowladda Tanzania ayaa xaqiijisay in dalkeeda laga helay kiiskii ugu horreeyay ee cudurka Marburg. Xanuunkan oo ah fayras ayaa waxa uu leeyahay astaamo u eg kuwa Ebola.

Waa noocee cudurka Murbarg?

Inkastoo ay kooxda cudurradan loo yaqaan Fayraska ay isku qoys yihiin hadana sida uu sheegay Diktoor Cismaan, waa ay kala duwan yihiin isaga oo shegay in midkan hadda Tanzania Ka dillaacay iyo Ebola oo dhowr jeer oo hore ka dhici jiray qaar ka mid ah dalalka Afrika ay aad isgu dhowyihiin, “Qoyska guud Fayrasya weeyaan laakiin kani wuxuu aad uga ag dhowyahay Ebola oo waddamada Afrika hore uga dilaaci jiray” ayuu jiri Dr. Cismaan.

Astaamaha lagu garto maxaa ka mid ah?

Cudurka ayaa lagu gartaa astaamo la mid ah kuwii Ebola lagu garan jiray sida in qofku uu qandho xad dhaaf ah la kulmo, dhiig meelaha qaar ka yimaadda sida afka iyo sanka ama uur ku jirta waxaana dhic karta in qofka ay dhiigiisa xinjiruhu ku yaraadaan hadduu sidaas oo kale u dhiig boxo.

Waxaa sidoo kale dhici karta in qofka cudurka qaaday ay xanuunaan kala goysyada iyo daal fara badan oo qofku dareemo.

“Astaamaha lagu garto waxaa weyaan kuwa ka ag dhow kuwii Ebola, sida inuu qofku qandho saaid ah yeesho, inay kala goysyada ama curuqaha xanuunaan, in uu daal fara badan uu jirka ka dareemo, waxaa dhic karta oo kale in meelaha qaar uu qofku dhiig ka keeno, sida sanka ama afka ama uur kujirta oo dhiig uu ka yimaado,” ayuu yiri Diktoor Cismaan oo sharraxayey astaamaha lagu garto qofka uu hayo cudurkani.

Sidee loo kala qaadaa ama uu ku faafaa?

Sida uu Diktoor Cismaan sheegay cudurrada Fayraska ah ayaa badanaa iska ag dhow amaba isku mid ka ah nooca ay u faafaan waxaana ka mid ah qoyaanka qofka xanuunka qaba oo qof kale gaara sida in candhuuf ama wax la mid ah oo kasoo baxay qofka xanuunsan ay gaaraan meel ka dibna halkaas uu taabto qof kale amaba hawada uu ka qabsato finiinka qoyaankaas sida hindhisada oo kale.

Diktoor Cismaan oo sharraxaya wuxuu leeyahay; “Noocyadan fayrasyada way iska yara ag dhowyihiin sida waxyaabaha dareeraha oo kale,waxaa kale oo ka mid ah qofku haduu hindhiso qoyaanka hindhisada soo raaca oo kale, ama hadduu qufoco qoyaanka qufaca soo raca, dheecaamada qofka buka jirkiisa ka imaan kara oo qof kale soo gaara, sidaasbaa loo kala qaada inta badan”.

Xawaraha ama degdegta uu ku faafi karo

Waddamada Yurub ayuu kasoo bilowday

Waxayna ka dhigantahay in cudurkan aanu ahayhn mid cusub markii u horeysayna aanu Afrika ka dillaacin sida Ebola oo isaga xoogaa ka awood badan kana dilaasan.

Sidee looga hor tagi karaa?

Inkastoo cudurkan uu mar hore dillaacay, lana yiqiinnay 56 sano ka hore, hadana ma jiro wax tallaal ah oo hay’adda caafimaadka aduunka (WHO) ay diyaarisay tan iyo markaas, hase ahaatee waxaa looga hor tagi karaa tilmaamo ay ay dadku raaci karaan sida; in qofka ku nool deegaan cudurka laga xaqiijiyey ee yeesha calaamadihii aan hore soo sheegnay sida qandho badan, daal badan, dhiig sanka ama afka ka yimaad, in qofkaas dadka laga ilaaliyo asna uu ka fogaado dadka kale ee aan qabin cudurka.