Guddoonka Baarlamaanka Soomaaliya oo hore u qaaday tallaabo lagu kordhinayo muddo xileedkooda

Saacad ka hor

Bayaan ku astaysnaa dabayaaqadii bishii tagtay oo ka soo baxay guddoonka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu magacaabay guddi gaar ah oo ka kooban 10 xildhibaan, kuwaas oo la sheegay inay warbixin ka soo diyaarin doonaan talo dastuurka wax looga badelayo oo ay soo jeediyeen xildhibaanno ka tirsan isla golaha, iyo weliba in guddiga la qabtay uu warbixintiisa u soo gudbin doono guddoonka golaha si arrintaas loogu daro ajandayaasha baarlamaanka.

Bayaan noocaas oo kale ah oo ka soo baxay Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa isna lagu shaaciyay magacyada 10 senator kuwaas oo la sheegay in ay ka soo shaqeyn doonaan isku-dubbaridka wax ka badelka muddo xileedka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxweynahaba.

Sida ku cad bayaannadan shalay la shaaciyay, guddiyada la qabtay ayaa imanaya kaddib markii ku dhawaad 100 xildhibaan oo ka tirsan Golaha Shacabka iyo 15 senator oo ka tirsan Aqalka Sare ay bartamihii bishii tagtay golayaashooda u kala gudbiyeen soo jeedin aheyd in wax laga badelo dastuurka dalka, taas oo la sheegay in ujeedada ugu wayn ay tahay in muddo sanad ah ay ku darsadaan muddada ay xafiisyada joogayaan xubnaha baarlamaanka iyo madaxweynahaba.