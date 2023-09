Sidee ugu digtoonaan kartaa burcadda internet ka intaad ku guda jirto shaqo raadinta?

Laakin Gabriel ayaa sheegtay in shaki xoog leh uu soo wajahay kaddib markii loo sheegay in shaqadeedu ay ku salaysnaan doonto Sacuudi Carabiya halkii ay ka ahaan lahayd Boqortooyada Ingiriiska.

Haddaba Sidee Ayaay U Shaqeeyaan Budhcadda intarneedka?

Khiyaamooyinka kale ee soo noqnoqday ayaa ah in la waydiiyo qofka shaqo doonka ah ee "guulaystay" lacag hormaris ah, iyada oo loo ballan qaadayo in dib loogu soo celin doono khidmadda hormariska ah ee uu bixiya. Waxaa laga yaabaa in loo sheego in tani ay dabooli doonto qarashaadka tababarka,hubinta diiwaanka qofka ee dambiyada, khidmadaha safarka sida fiisaha, ama qalabka looga baahan yahay shaqada.