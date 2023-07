Maxaa soo cusbooneysiiyay baarista kiiska Fanaan ‘geeridiisa kadib lagu arkay Soomaaliya'?

Booliska Mareykanka ayaa shaaciyay inay bilaabeen baaritaan hor leh oo la xiriirka kiiska 'dilka' fanaan Mareykan ah oo shan iyo labaatan sano kahor dhacay. Fanaankan oo la yiraa Tupac Shakur ayaa la sheegay in 'geeridiisa kadib' mar lagu arkay Soomaaliya, iyadoo oo loo malaynayo in uu halkaas ku dhuumanayo. Dad u dhow fanaanka ayaa horey BBC ugu sheegay inay tuhun ka qabaan in Tupac uu nool yahay oo uusan geeriyoon.