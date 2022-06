Putin oo farriin u diray Raysal wasaareyaasha UK iyo Canada

17 Daqiiqadood ka hor

Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa u jawaabay raysal wasaaraha Boqortooyada Ingiriiska oo kula kaftamay in uusan Putin qaadi lahayn duullaanka Ukraine haddii uu haweeney ahaan lahaa. Boris Johnson ayaa sidoo kale ku kaftamay sawirada shaati la’aanta ah ee Putin ee horey loo faafiyay.

Hoggaamiyaha awoodda badan ee Ruushka Putin ayaa ku tilmaamay in madaxda reer galbeedka oo uu ku jiro Boris Johnson ay "u ekaan doonaan wax laga yaqyaqsoodo" haddii ay soo bandhigaan sawiro ay feero qaawan yihiin.

"Ma hubo inay dhar la’aan muujin karaa calooshooda iyo inta ka sarreysa. Laakiin waxay ila tahay inay noqon lahayd aragti iyo sawir laga yaqyaqsoodo," ayuu yiri Putin. Waxa uu intaa ku daray in qamriga iyo dhaqamada kale ee xun oo la iska joojiyo, jimicsi, jirdhis iyo ciyaaraha ay horsed u yihiin in qofku uu noqdo mid qurux badan.

Raysul wasaare Johnson oo la hadlay warbaahin laga leeyahay dalka Jarmalka ayaa toddobaadkii hore sheegay in duullaanka Ruushka ee Ukraine yahay in duulaankaas "waallida ah" uu yahay "tusaalaha saxda ah ee ragganimada sunta ah". Wuxuu ku taliyay in haweenka lagu badiyo u dhiibista xilalka sare.