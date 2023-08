Sidee ayay haweenka cayaartoyda ah u tababartaan una ciyaaraan xilliga caadada?

Miyay adag tahay in la ciyaaro xilliga dhiigga caadada?

Daraasad la sameeyay 2015 illaa 2016-kii ayaa lagu ogaaday in, in ka badan kala bar ciyaartoyda haweenka ee ugu sarreeya ay la kulmaan isbeddello hormoon ah inta lagu jiro caadada taas oo saameynaysa tababarkooda iyo waxqabadkooda garoonka.

Sidee ayay ciyaartoydu u dhaqmaan xilliyada caadada?

Hanna waxay tiri, "Marka ay timaado in la ciyaaro kulan weyn, ciyaartoydu waxay rajeynayaan inaysan xilligooda noqon. Hadda xaaladdu way soo roonaatay. Tababarayaal iyo macallimiin badan ayaa bilaabay inay u tababaraan haweenka ciyaaraha fudud iyagoo tixgelinaya caadada."

Caawinta tignoolajiyadda

Ka hadalka xorta ah oo ah midka ugu muhiimsan

Climber Priyanka ayaa sheegtay in marka hore loo baahan yahay in si furan looga hadlo caadada. “Markii hore aad ayaan uga xishooday inaan ka hadlo caadadayda. Waan ka war wareegay in qoyskeyga aan ka hor sheego, Ka dib markii aan fuulay buuraha barafka oo aan imid Koonfurta Col (Camp Four), leexashadaydii ayaa bilaabatay. Inta badan boorsadayda waxa hore u sii qaada mid ka mid ah howlwadeennada kooxda, Markaa ma jirin wax aan sameyn karo oo aan ahayn inaan la hadlo qofka ila joogay.”