Muuqaalka Hitler oo qosloya ay xaaskiisa ka duubtay ee dadka ka yaabiyay

53 Daqiiqadood ka hor

Intii u dhaxaysay 1941-1945, Dagaalkii Labaad ee Adduunka, Hitler ayaa lagu eedeeyay inuu xasuuqay 600,000 oo Yuhuud ah oo ku jira xerooyinka ciqaabta. Waxaa la sheegaa in xilligaas uu ahaa qof aan noloshiisa faraxsanayn oo aan jaxaanjixin.

Laakin muuqaalo laga soo duubay xaaska Hitler ee Eva Braun oo sawirtay noloshiisii gaarka ahayd ayaa muujinaya sheeko ka duwan. Sawirkaan ayaa muujinaya Hitler oo si farxad leh ula dhoola cadeynaya xaaskiisa, qoyskiisa iyo asxaabtiisa. Taas macnaheedu waa in nolosha gaarka ah ee Hitler ay ahayd mid ka duwan.

Hitler miyuusan lahayn saaxiibo?

Taariikhyahan Jarmal ah oo lagu magacaabo Heike Gortemaker ayaa sheegay in Hitler mar walba ay ku hareeraysaayeen saaxiibadiisa ugu dhow.

Maxay ahayd xaaladda maskaxeed ee Hitler?

Khiyaanadii cajiibka ahayd ee looga adkaaday Hitler

Qorshaha beenta ah oo ku soo beegmay xilli dagaalkii labaad ee dunida uu marayay meel adag, ayaa waxaa Jarmalka loogu muujiyay in ciidamada isbahaysiga ee ay Britain kamid ahayd ay duullaan ku ahaayeen Giriigga, halka bartilmaameedkooda saxda ah uu ahaa jasiiradda Sicily.

Qorshaha oo loo bixiyay Hawlgalka Mincemeat ayaa waxa uu ku salaysnaa in meydka nin askari loo ekaysiiyay lagu xiro warqaddo been abuur ah oo lagu faahfaahinayay xogta qorshaha duullaanka, kadibna meydkaas lagu tuuray biyaha badda Spain, si ay u helaan ciidamadii Jarmalka.

Xogtaas been abuurka ah ayaa ugu dambeyn gaartay Jarmalka, waxaana la rumaysan yahay in dalkaas uu amray in taangiyadiisa, madaafiicda goobta, iyo doonyaha dagaalka uu u diray Giriigga, Sardinia iyo Balkans si uu uga difaaco duullaankaas.