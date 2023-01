Maxaa kugu dhacaya haddii aad caano cabto adigoo kalluun cunay?

Saacad ka hor

Waxaa laga digaa in kalluunka iyo caanaha oo isla socda ay sababi karaan in uu qofka ku dhaco cudur la yiraahdo “vitiligo” oo ay Soomaalidu u yaqaannaan “baras”.

Cudurkan waxa uu maqaarka u yeelaa calaamado kasoo muuqda meelo kala duwan. Waxaa sidoo kale jirta sheegasho kale oo ku saabsan in kalluunka iyo caanaha oo la isku daray ay horseedi karaan noocyo ka mid ah kansar-ka, inkastoo aysan jirin caddeyn dhinaca caafimaadka ah oo arrintaas taageereysa.

Uzair ayaa sheegay in hooyadiis ay aad u walwasho marka uu caano cabo isagoo kalluun cunay. Waxa uu isweydiiyay in walaaca noocaas ah uu ku kooban yahay hooyooyinka Pakistan iyo kuwa Hindiya oo kaliya ama in lala wadaago caalamka oo dhan.