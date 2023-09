Maxay tahay calaamadaan ku sawiran buugga Physics-ka ee dugsiyada sare Soomaaliya?

57 Daqiiqadood ka hor

Dad badan oo Soomaaliyeed oo ra'yigoogada ku soo gudbiyay baraha bulshada, ayaa sheegay inay la tahay in jeegaanta ku sawiran buugga ay tahay astaanta dadka isku jinsiga ah ee wax iska daya.

Macalin Cabdiqaadir Cismaan waa bare maadada physics-ka ka dhiga dugsiyada sare, wuxuu sheegay in waxa ku dul sawiran buuga uu yahay 'Jeegaan Qorraxeed', taas oo uu ku fasiray iftiinka cad oo u kala soocma ilaa todoba midab.

Maxay tahay Jeegaan Qorraxeed?

Sanadaihii 1660 dameeyadii ee taariikhda dhalshada Nabi Ciise, ayaa saynisyahankii reer Ingiriis Isaac Newton, wuxuu soo saaray waxa loo yaqaano jeegaan qorraxeedka, isaga oo tijaabo uu sameeyay ku ogaaday in iftiinka cad ee qorraxda uu asalka hore ka koobmo ilaa iyo todobo midab.

Sida uu noo sheegay macalin Cabdiqadir, casharo la xariira jeegaanta iyo qaabsameysankeeda ayaa ku yaalla cutubka lixaad ee buugga, kuwaas oo ay lagama maarmaan tahay in loo dhigo ardeyda Soomaaliyeed.

Dhanka kale Cabdiqaadir wuxuu sheegay in isla sida uu tijaabadiisa ku sharraxay Isaac Newton, ay u sameysmaan midabada qaansa roobaadka taas oo la arko xilliyada roobabowga.

Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Shaacir waxa uu maamule iskuul soo ahaa in ka badan 22 sano, isaga oo hadda maamule ka ah iskuulka Shaacir oo ku yaalla magaalada Muqdisho. Wuxuu sheegay in jeegaanta ay tahay calaamad qof walba arkayay tan iyo yaraantiisii, ka hor inta uusan ku bararugin in ay sataan u tahay dadyow kala duwan, sidoo kalana ay tahay astaan cilmiyeed oo la baro ardeyda oo dhan.