Maxay yihiin ciidanka Afghanistan ee la geynayo Ukraine?

Saacad ka hor

Tiro badan oo ka tirsan ciidamada Afgaanistaan iyo xirfadlayaasha ammaanka ayaa aaminsan in cutubyo ka tirsan ciidamada lugta ee fudud ee uu Maraykanku tababaray, kuwaas oo ka barbar dagaalamayey Maraykanka iyo ciidamada kale ee gaarka ah ee xulafada la ah in ku dhow 20 sano, ay ka caawin karaan Ruushka dagaalka ka taagan Ukraine.

Qaar badan oo ka mid ah ciidamada gaarka ah ee ku haray Afgaanistaan ayaa ku dhuumanaya meelo aan la ogeyn si ay uga fogaadaan in la qabto lana dilo. Taliban ayaa si firfircoon u ugaarsanaysa taageerayaashii taliskii hore.

Janaraal hore oo ka tirsanaa ciidanka loo dhisay Afgaanistaan, Farid Axmadi ayaa ku andacoonaya in raggan hadda loo qoray inay ka dagaalamaan Ukraine iyo Suuriya. Askartii hore ayaa la siinayaa xirmo dhaqaale oo soo jiidasho leh, taas oo ku qasbaysa in dagaalkaas ay galaan.

Sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidamada gaarka ah ee Afgaanistaan oo ay soo xigatay Waaxda siyaasadda arrimaha dibadda ayaa aaminsan in qoritaanka Ruushka ee ciidamada gaarka ah ee Afgaanistaan uu yahay oo kale sida kooxdii calooshooda u shaqaystayaasha ahaa ee la odhan jirey Wagner PMC.

Waxaa kale oo uu intaa sii raaciyey "Xulfadooda reer galbeedka in ay caawimo weydiistaan waxay ka doorbidi lahaayeen inay ka barbar dagaalamaan Ukraine. Ma rabaan inay u dagaalamaan Ruushka; Ruushku waa u cadaw. Laakiin maxaa kale oo ay samayn karaan? Waayo waxay ku helayaan dhaqaale."

Lama oga tirada ciidamada Kumaandooska Afgaanistaan ​​ee la geeyey Iran iyo in ay gaadheen Ruushka, balse mid ka mid ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in uu WhatsApp kula xiriiray ilaa 400 oo kale oo kumaandoos ah, kuwaas oo ka fiirsanaya aqbalidda dalabaadka noocaas ah.