Muuqaalada aad TikTok iyo Facebook soo dhigto oo filmada anshax xumada loo adeegsan karo

Xigashada Sawirka, MY BLONDE GF

32 Daqiiqadood ka hor

Dokomentari soo saare baaris ku sameeyay saameynt ay leedahay muuqaallada habka digital-ka qof sawirkiisa iyo jirka qof laysku dhajiyo kuwaas oo loo adeegsado filimada anshax xumada ayaa sheegay in ay maskaxyin welwel ku abuuraan dadka laga sameeyay.

Filimika Rose Morris waxaa laga jilay qoraaga Helen Mort khibradeeda la xiriirta muuqaaladeeda la been abuuray ee loo adeegsaday filimada anshax xumada.

Muuqaallada la been abuuray waa sawirka wajiga qof caadi ah oo lagu xirayo jirka qof kale iyadoo la adeegsanayo garaadka macalmaka (AI).

Helen ayaa sheegtay in sawiradeeda lagala soo baxay Facebook ay hore u laheyd ama bar kale oo ay lahed.

“Waxaan arkaa sawirkeyga”, ayey tiri helen oo toos kaamerada u eegeysaa oo intaas ku dartay in haweeneyda geeska sariirta ka fadhisa wajigeeda uu yahay keeda balse afkeeda ayey tiri ma ahan keyga. Waxay jileysa galmo. Waxay tiri wuxuu sharaf darro ku yahay qofka leh sawirka oo ah aniga.

Isku dubaridaha filimka ayaa BBC-da u sheegtay inay dooneyso inay sii baarto saameynta ay sawiradan ku leeyihiin Helen iyo nolosheeda, waxayna sheegtay in ay rajeyneyso in dadka ay u gudbiso cabsida iyo welwelka ay Helen la kulantay.

Filimka waxay Helen ku sharaxeysaa in marka ay jidka mareyso ay u maleyso in dadku arkeen sawiradeeda, waxayna aamintaa in qof walba uu la socdo arintan xun taas oo ah wax ay iyada sameysay.