Waa kuma horjoogaha Al-Shabaab ee markuu dowladda isku soo dhiibay ay doodda ka dhalatay

Dambiyada loo haysto inuu soo maleegay

War kasoo baxay Taliska ciidamada PSF Puntland, ayaa lagu sheegay in Nuur Cabdullaahi Maalinguur oo ah wakiilkii Al-Shabaab u qaabilsanaa gobalka Mudug uuna ka dambeeyay shirqoolo badan oo lagu dilay haldoor iyo masuuliyiin sare oo dawladeed.

PSF ayaa sheegtay in dadka ku dhintay shirqoolka Maalinguur ay ka mid ahaayeen Guddoomiyihii hore ee gobalka Mudug, Taliyihii qeybta 21aad ee ciidamada xoogga dalka, iyo duqii hore ee Gaalkacyo oo lagu dilay qaraxyo ka dhacay Gaalkacyo.

Taliska PSF ayaa sidoo kale soo jeediyay in Nuur Maalinguur la horkeeno cadaaladda si loogu ciqaabo dilalkii haldoorka.

Waa kuma Nuur Deeq?

Wararka qaar waxay sheegayaan in uu dadka ugu yeeri jiray inay yimaadaan degmada Xaradheere, halka qaarna uu telefoonno ku weydiin jiray inay u hogaansamaan amarro uu siinayey.

Maxay tahay hadal haynta ka dhalatay ninkan dowladda isku soo dhiibay ee al-shabab ka tirsanaa?

Dhanka kale Guddoomiye Seynab Xaabsay ayaa barteeda Facebook ku soo qortay “Ma isla soconaa? Waxaa yimid maandheere, soo dhawaaw mudane soo dhawaaw. Inta maangaabka ahna warkooda waa in bartooda loogu tago hadii kale noqda maandheerayaal gacan save ahna soo gala, dalkaan mudo yar kadib waa wada save inshaallah.”

In kastoo Xildhibaan Qaali muuqaal ay soo dhigtay barteed Facebook ay ku sheegtay in laga jabsaday Facebook-geeda qoraalkaana uusan ka turjumeyn aragtideeda.

Xildhibaan C/ladiif Muuse Nuur (Sanyare oo la dhashay guddoomiyihii gobolka Mudug ee la dilay, Axmed Muuse Nuur, wuxuu sheegay in ninkaas uu ahaa nin jariimooyin gaystay.

Wuxuu ka digay in aan lagu "kadsoomin" in la soo dhoweeyo qof aan ahayn wiil yar oo soo goostay. "Ninkan waa nin weyn, waana nin macluumaad badan haya. dad baaritaanka aad u yaqaanna waa in ay baaraan" ayuu raaciyey xildhibaanka oo la hadlayey BBC.