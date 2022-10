Xaaladda xabsiga holcaya ee Iran ee ay ku jiraan siyaasiyiinta iyo ajaanibta

Saacad ka hor

Saraakiisha ayaa sheegay in ay u dhimatay wadno xanuun, balse qoyskeeda ayaa arrintan ka biyo diiday, iyaga oo sheegay in ay booliska anshaxa garaaceen.

Weriyaha BBC-da ee Persian Rana Rahimpour ayaa sheegtay in aan weli la ogeyn in xaaladda xabsiga ka jirto iyo mudaaharaadyadii dhawaan dalka ka socday ay wax xiriir wada leeyihin. Si kastaba laga yaaba in wax xiriir iyaduna ka dhexeyso sababto ah xabsiga waxaa ku xiran boqolaal qof oo dhawaan lagasoo qabqabtay dibedbaxyadda.

Hase ahaate Warbaahinta dowladda ayaa sheegaysa in labadan dhacdo aysan xiriir la lahayn, iyadoo soo xiganeysa sarkaal ku eedeeyay "in dabka ay ka dambeyeen dambilayaal".

Warbaahinta Iran oo ay si adag u maamusho dowladda ayaa sheegtay in rabshaduhu ay ka bilowdeen qolalka ay ku jiraan maxaabiista loo soo xiray is daba marin maaliyadeed iyo dambiilayaal sar sare ah, iyadoo dowladdu ay sheegtay in dibedbaxyaddu aysan ku lug laheen maxaabiist arrimaha siyaassada u xiran . wararku waxay intaasi ku darayaan in Siddeed qof ay ku dhaawacmeen rabshadaha xabsiga ka dhacay.