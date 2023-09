Muxuu salka ku hayaa khilaafka Cali Ciid iyo Qoor Qoor?

2 Daqiiqadood ka hor

Qoraallo ay soo kala saareen Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ayaa muujinaya in aad loo kala fogyahay.

Madaxweyne xigeenka ayaa soo saaray qoraal uu shaqada kaga joojinayo wasiirka arrimaha gudaha oo u uku eedeeyay in uu xagal-daaciyay dagaalkii lagula jiray Alshabaab.

Dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Galmudug Cabdi Waayeel ayaa sheegay in warqadda madaxweyne ku xigeenka ay baal-marsantahay dastuurka Galmudug.

“Iyadoo madaxweynaha joogo ma ahayn in xafiiska madaxweyne ku xigeenka uu shaqo joojin ku sameeyo mas’uulka ugu sarreeya wasaaradda arrimaha gudaha, ma lahayn awooddaas mana loo idmanin, waa xaddidan tahay mas’uulidda madaxweyne ku xigeenka waxyna ku caddahay dastuurka Galmudug.”

Muxuu salka ku haya Khilaafka?

“Arrintaas laftirkeedana waan beeninaya sababtoo ah anaga shirkaan u nimid Cabuudwaaq oo ay ka soo qeyb galeen ilaa afar boqol oo qof oo bulshada noocyadeeda kala duwan waxa uu ahaa shir dib u heshiisiin, toddobaaddadii la soo dhaafayna waxaa la qabtay dib u heshiisiin ballaaraan oo u dhaxeeyay beelaha halkaa wada dega. Waxaa xusid mudan in ka hor inta uu madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye uusan iman ay Galmudug ka jireen xaalado amni ayna adkayd magaalo-magaale kale u gudubto.”

Muxuu Cali Ciid ka yiri warqadda Qoor-Qoor ee lagu burinayay shaqa ka joojintii wasiirka?

“Madaxweynaha waxa lagu waafaqi karaa oo keliya waxa dastuurka uu qorayo laakiin haddii uu qaato wax ka baxsan dastuurkeena laguma waafaqayo in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dedaalaayo bil joogo Galmudug dagaalkii Shabaab ku fooggan waqti badan ku bixinayo in la xagal daaciyo oo dhabar jebiyo oo la furfuro ciidamadii dastuurkeena ma dhigayo madaxweynahana kuma raacayo mana ku raaci karo, arrintaas aan sheegay waa qiyaano qaran, madaxweynuhu hadduu wax ka og yahay oo uu Cabdiwaayeel ku raacsan yahay waa qiyaamo qaran waana in lagula xisaabtamaa.”