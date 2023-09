Maxaa ka jira ‘xiriirka iyo kulamada’ dhexmaray dowladda Soomaaliya iyo Israel?

16 Daqiiqadood ka hor

Xiriirka Soomaaliya iyo Israel iyo warbaahinta Israel

Wargeyska Times of Israel ayaa horey u baahiyay in labadii madaxweyne ee ugu dambeysay, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Xasan Sheekh Maxamuud, ay la kala kulmeen Raysal wasaaraha Israel Netanyahu 2020kii iyo 2016kii.

Afhayeenkii madaxweynaha ee xilligaas Cabdikariim Cali Kaar ayaa beeniyay warkaas, isaga oo sheegay in uusan jirin wax xiriir dublumaasiyadeed oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Israel. Xafiiska madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Farmaajo ayaa iyaga na dhankooda beeniyay in madaxweynuhu booqday Israel, iyaga oo ku tilmaamay warka Wargeyska Times of Israel mid aysan wax ba ka jirin.

Isla wargeyskan iyo telefishinka Channel 12 ee Israel ayaa baahiyay in madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu u sheegay Mareykanka in uu sameeyay iskuday uu xiriir kula sameynayo Israel balse uusan helin wax jawaab ah.

Waxa uu sheegay in uu Hargeysa joogay xilliga la sheegay in la qabtay shirkaas, waxa uuse ka gaabsaday in uu faahfaahin ka bixiyo ama beeniyo dedaalka madaxweyne Muuse Biixi uu sheegay Mareykanka in uu sameeyay si uu xiriir ula yeesho Israel. Madaxtooyadda Somaliland kama aysan hadlin warkaas weli.