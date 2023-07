“Gabadheenna markii ay dhalatay waan ku faraxnay, haddana waxay rabtaa inay na disho”

Saacad ka hor

Gabadheenna oo 13 jir ah, ayaa waxay billowday inay qorsheyso inay na disho. Waxay billowday inay ku dhex qasto sun sanduuqa sonkorta ee jikada, si ay shaaha ugu kariso, subax walba marka aanu suuliga galno waxay sameysaa inay suuliga ku dhex tuurto waxyaabo lagu simbiririxanayo, had iyo jeer waxay barta Youtube-ka ka daawan jirtay muuqaallo la xiriira dilka.

Isla markii lasoo wacay, taleefanka qeybta 181-ka, mas'uul ku jiray Khadka, ayaa soo gaaray meeshii uu aabbuhu tilmaamay. Ugu horreyn waxay xog ku saabsan xaaladda ka heleen waaliddiintooda, taasi oo shaaca ka qaadday inay is qabeen muddo 26 sano ah.

Ninku waxa uu jiray 56 jir, halka xaaskiisa ay ahayd 46 jir. Waxay leeyihiin labo carruur ah. Da'da gabadhu waa 13 sano, halka wiilkuna uu yahay toddoba sano. Muddo dheer oo ay is qabeen ka dib, waxaa u dhashay inantoodii ugu horreysay, shan sano kaddib dhalashadii inanta waxaa u dhashay wiil.

Halista dilka

Intii lala talinayay, aabbuhu waxa uu yiri, 'Aad baannu u faraxnay markuu ubadkeennii ugu horreeyay markii uu noo dhashay. Laakiin hadda waxaan dareensan nahay in aan ka wanaag saneyn haatan intii aanan dhalin caruurta. Waxaan leenahay gabadh 13 jir ah, oo maalin kasta na xad gudubta. Ma aaminsanin iyada. Habeenkii oo dhan way soo jeedaa, waxay hurdada kasoo kacdaa 12-ka duhurnimo, waxay daawataa TV-ga maalintii oo dhan, waxay baxdaa iyadoon noo sheegin, mar walibana waxay nooggu hanjabtaa inay na dili doonto.'

'Waxay sheegtay in aanay cidna ka doonayn guriga. Waxay rabtaa inay kaligeed noqoto. 4-tii bilood ee la soo dhaafay ma aysan tagin iskuul. Hadda waxay ku jirtaa fasalka toddobaad, iyada oo aad u yar ayaa waxey ku kacday dhaqan xumo aad u weyn. Markii uu dilaacay cudurkii safmarka ee Covid19, ayaa waxaa bilawday waxbarashada Khadka Internet-ka, waxaan siiyay gabadheyda taleefanada casriga ah.'

'Jacaylka iyo shukaansiga baraha bulshada'

Falguni Patel, ayaa waxa uu sheegay in warbixintii oo dhan markii uu kasoo gudbinayey gabadha, aabbihii dhalay gabadha waxa uu bilaabay inuu ku hor ooyo kooxdii Khadka laga dalbado caawimadda ee 181-ka.

Intii ay la talinaysay gabadha 13 jirka ah, kooxdii caawimaadka ee Khadka taleefanka 181-da, ayaa waxay ogaadeen in gabadha yar ay jacayl u qaaday wiil ay shan sano ee la soo dhaafay wada xiriirayeen, kaasoo ay kula kulantay Baraha Bulshada ee Instagram app. Waxa uu app-ka ku leeyahay 13 ilaa 14 akoon oo kala duwan. Baraha bulshada ayay si joogta ah u wada isticmaalaan iyada iyo wiilka. Wax walba way fahmaysaa oo la xiriira Jacaylka.

Saddexdiiba waa la sii daayay la-talin ka dib

Kooxda khadka caawinta, ayaa waxay yiraahdeen "Intii la-talinta lagu guda jiray, gabadha 13-jirka ah, waxay ka war bixisay saaxiibkeed. Markaa kooxda khadka caawinta, ayaa waxay waceen saaxiibteed oo agagaarka xaafadda dadka dagan kamid ah. Saaxiibteed ayaa waxay sheegtay in gabadha ay xiriir la lahayd wiil. Labo ama saddex sano ka hor ayey xiriir jaceyl la lahayd wiil, ka dib waa ay kala tageen, markaa ka dibna, waxey xiriir cusub la bilawday wiil kale, kaaso iyada xiriir lasoo sameeyay, iyadoo gabadhani ay dadeedu tahay 13-jir.'

Intii lagu guda jiray la-talinta la siinayo labada gabdhood ee aan qaan-gaarin ee kooxda 181, ayaa waxaa la ogaaday in labada hablood ay xiriir la leeyihiin wiil 19 jir ah, oo ku nool xaafaddooda.

Waxay waaliddiintooda u sheegeen saddex ruuxba in aanay waligood danbe khalad sidan oo kale ah geli doonin maanta wixii ka dambeeya. Waxaa la sheegay inay sidoo kale naga qaadi karaan taleefannada gacanta.

Balwadda qabatinka taleefannada gacanta iyo baraha bulshada

Dhacdo kale oo noocaan ah ayaa dhawaan dhacday. Juun 9, 2023, ruux ka mas’uul ah gabar 20 jir ah, oo ka timid aagga Maninagar ee Ahmedabad, ayaa wacday Khadka 181 ee Mahila Abhiyam, kaasoo ah khadka caawinta. Khadka caawinta, ayaa waxa looggu yeeray in gabadha reerka ay wanaajiso mustaqbalkeeda, iyo in lagu qanciyo inay dhab ka tahay waxbarashadeeda iyo in kale.