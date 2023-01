Dhageyso: Mala joogaa xilligii Dowladda Federaalka iyo Al-shabaab ay wada hadal yeelan lahaayeen?

41 Daqiiqadood ka hor

Waxaa jira warar la isku khilaafsan yahay oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya kaas oo sheegaya in kooxda Al-Shabaab ay markii ugu horreysay codsatay in lala furo wada xaajood, xilli muddooyinkii u dambeeyey uu ku socday weerar ka dhan ah ururkaas, oo dawladdu feedraalku horkacaysay.

Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka Al-Shabaab. Alshabaab ayaa muddo kor u dhaafaysa toban sano, qaraxyo waaweyn ka geysanaysay caasimadda Soomaaliya, xilli isla markaana ay maamulayeen qeybo ka mid ah gobollada dhexe iyo kuwa koonfureed ee dalka, taas oo adkaysay dadaalladii muddada dheer socday ee dib u dhiska Soomaaliya ee ay beesha caalamku horkacaysay. Haddaba xilligan suuragal ma tahay in markan wadahadal xaajada lagu dayo, mase la gaadhay xilligii miiska la isugu imaan lahaa, kaddib sannado xaalku ahaa ku dhufo oo ka dhaqaaq? Axmed Cabdullaahi Kaboole, oo ah falanqeeye dhanka amniga ah ayaa BBC-da u sheegay in arrintan hadda soo cusboonaatay ee ah in wadahadal ay dalbadaan ay ka dhigantahay in Al-shbaab ay dareemeen culeys ka dib markii cadaadis ay kala kulmeen hawlgallada dowladda iyo kuwa shacabka.