'Waxaan dalkeenna hooyo ee Soomaaliya kasoo caawineynaa dhinaca UK"

21 Daqiiqadood ka hor

Soomaaliya waxa ay sanadkan si dirqi ah uga badbaadday in ay ka dhacdo macluul dhammeystiran balse tirada dadka ku nool xaaladda aadka u xun ayaa weli la filayaa in ay sii badato bilaha soo socda gudahooda.

Cabdiraxmaan Mustafa Salaan, oo ah Soomaali heysta dhalashada Britain, xubno ka tirsan qeyskiisuna ay ku nool yihiin waddanka ku yaalla Bariga Afrika, waxaa ku adkaatay in uu eego dhibaatada dhaceysa.

Helitaanka biyaha iska socda waxay dadka qaar u qaadan karaan mid aan weligiis hakad galeynin, balse Cabdiraxmaan waxa uu sheegay in uu qiimaha biyaha dareemay markii uu joogay Soomaaliya.

Isku dayidda caawinta Soomaaliya

Sida ay qabaan shaqaalaha gurmadka ee ka howl gala waddanka, dagaallada sokeeye ee Soomaaliya waxay caqabad ku yihiin in loo gurmado deegaannada ay baahidu ka jirto.

“Hay’adaha gargaarka bani’aadannimo waxay sii wadaan in ay sameeyaan wax walba oo suurtagal ah si ay wax uga qabtaan xaaladda sii xumaaneysa iyo si ay u badbaadiyaan nolosha dadka balse ma dhihi karo waa shaqo ku filan marka la barbar dhigo xasaradda ka jirta Soomaaliya.”

Isagoo adeegsanaya boggiisa internet-ka ayuu isku dayaa in uu fursad ay ku hadlaan siiyo bulshada Soomaalida ah, waxa uuna sheegay in ay jiraan dad badan oo diyaar u ah in ay wax caawiyaan balse aan garaneynin si ay ula xiriiraan hay’adaha samafalka.