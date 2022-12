Faahfaahin: Kenya oo gacanta ku dhigtay lix nin oo 'ka tirsan Al-Shabaab'

20 Daqiiqadood ka hor

Booliska Kenya ee ka howl gala magaalooyinka Wajeer iyo Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari ayaa gacanta ku dhigay lix nin oo ajaanib ah oo lagu tuhunsan yahay in ay ka tirsan yihiin Al.-Shabaab, sida ay tebiyeen qaar ka mid ah warbaahinta Kenya.

Taliska booliska ayaa sheegay "in shakhsiyaadkan lagu qabtay meelo kala duwan xilli ay isku dayayeen in ay dhuumasho kuso galaan Kenya", sida ay shaaciyeen warbaahin ay ka mid yihiin idaacadda Capital iyo wargeyska The Star.