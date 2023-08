Laba arrin oo Yurub sheegtay in ay ka aqbalayaan Soomaalida isdhiibeysa

Waxay sheegeen Midowga Yurub in tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka dhanka ha ururka al-Shabaab bishii August ee sanadkii 2022 kii, uu sare u kacay xubnaha al-Shabaab ee doonaya inay kooxda ka goostaan, una wareegaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya, dadkaas ayay sheegtay inay wajahaan marar badan qaar qataro amni.

Dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan ku wargalisay shacabka degan magaalada Ceelbuur iyo deegaanada u dhaw in ay isaga baxaan guryahooda, maadaama ay suuragal tahay in ay waxyeelo ka soo gaarto duqaymaha ay la beegsanayaan al-Shabaab oo ay gacan ka gaysanayaan saaxiibada Soomaaliya.

Dhanka kale Midowga Yurub ayaa sheegay in gabdhaha iyo haweenku ay wajahaan arrin aad u xanuun badan oo ay ku tilmaameen gudniinka fircooniga ah, taas oo lagula kaco gabdha gudaha waddanka Soomaaliya. Hay’addu waxay sheegtay in gabdhaha iyo haweenka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin in laga ilaaliyo ficiladaas.