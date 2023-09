Maxaa dhacaya haddii cirbixiyeen ama dalxiise uu ku dhinto hawada, sideese ayaa loo aasayaa?

45 Daqiiqadood ka hor

Muxuu yahay hab-maamuuska 'NASA' ee qofka hawada sare uga dhinta?

Machadka Cilmi-baarista ee NASA ee Caafimaadka Hawada Sare wuxuu xaqiijiyaa in cirbixiyeenadu ay caafimaad qabaan inta aysan hawada sare u safrin.

Haddii qof ku dhinto dayaxa dushiisa, way adkaaneysa in meydkiisu dhulka la soo gaarsiyo isla markaas. Waxay qaadaneysa dhowr maalmood. NASA waxa ay sidoo kale samaysay hab-maamuus tafatiran oo arrimahan lagu xalliyo.

Haddii qof uu ku dhinto hawlgal waxa meydkiisa uu la soo laabaaya cirbixiyeenada kale marka ay ku soo laabanayaan dhulka. Muhiimada koowaad ee hay'addu waa in marka hore laga fakaraa oo dib loo soo celiyaa cirbixiyeennada haray.

Laakiin, haddii cirbixiyeenku ku dhinto safarka Mars (safar 30 milyan oo mayl ah), xaaladdu way ka duwanaan doontaa.

Haddii geeridu ka dhacdo meeraha Mars, ma jiri doonaa wax aas ah?

Way adag tahay in cirbixiyeennada dib loo soo celiyo haddii qof dhinto marka ay aad u fogaadaan. Waxa laga yaabaa inay qaadato sanado in meydka dib lagu soo celiyo marka hawshu dhamaato.