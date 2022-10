Waa tuma Liz Truss? Hayaankii Siyaasadeed ee Raysal wasaarihii ugu muddada gaabnaa UK

Saacad ka hor

Afartan iyo afar cisho oo ay ahayd raysal wasaare, Liz Truss waxay maanta ku dhawaaqday in ay xilka ka dageyso. Ilaa iyo hadda waa raysal wasaarihii ugu waqtiga gaabnaa ee UK, soo mara, George Canning ayaa xafiiska ku geeriyooday isagoo xilka hayay 119-maalmood bishii Ogoosto sanadkii 1827. Waxay badashay raysal wasaarihii iyada ka horeyay ee Boris Johnson, kadib markii ay ka adkaatay ninkii la tartamayay Rishi Sunak.

Qorshuhu wuxuu ahaa in kor loo qaado dhaqaalaha oo wax laga qabto dhibaatooyinka saameyay bulshada.

Laakiin sii socoshada qalalaasaha dhaqaale ayaa la macno ahayd in Bangiga England, uu qaado tallaabo uu uga gol lahaa sidii uu kor ugu qaadi lahaa qiimaha dammaanad qaadka dawladda, dawladda ayaa isla markiiba lagu qasbay in ay meesha ka saarto qorshayaasha lagu dhimayo heerka ugu sarreeya ee cashuurta - intii lagu guda jiray shir uu yeeshay xibsiga muxaafidka ah.

Toddobaad ka hor inta aysan Ms Truss ku dhawaaqin in ay xilka ka degayso, waxa ay eriday Mr Kwarteng - oo ay saaxiibo dhaw ahaayeen - waxaana lagu qasbay in ay aqbasho wax ka bedalidda inta ka hartay canshuur dhimista oo ay la socoto ajandaheeda dhaqaale.

laakin qorshahaas damaanaqaadka ahaa oo horey u ahaa laba sano, way bedashay oo waxay ku soo koobtay lix bilood. Wixii intaas ka dambeyna xaalkeedu wuu sii cakirmayay, waxaana soo badanayay baaqyada ku aaddan in ay is casisho.