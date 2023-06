Sidee ayuu sharciga cusub ee cayrta u saameynayaa Soomaalida Sweden?

14 Daqiiqadood ka hor

Qoysaska Soomaalida ah ayaa la rumeysanyahay in ay kamid yihiin dadka dhala tirada ilmaha ugu badan taasi oo keeneysa in qoyska Soomaalida ah lacag badan ku helaan ilmahooda.

Wariye Amiin oo markale sharraxaya ayaa yiri “Ilmaha lacagta lagu bixiyo marka uu ilmo cusub kusoo kordho wey badaneysaa tusaale ilmaha 1-aad waxa lagu bixiyaa lacag gaareysa 125$, cunug walba oo reerka u dhasha lacag ayaa kusii kordheysa, qoysas waxaa jira illaa sagaal carruur ah heysta oo lacagahooda marka la isugu daro kaalmada guriga, xannaada cunugga iyo daryeelka naas nuujinta, lacagta waxa ay noqoneysaa mid aad u badan oo ku dhow illaa 4000$, dowladdu marka waxa iminka tiri waa in la sameeyaa xad, si walba oo qofku ku helo kaalmo waa in aysan ka badan qofka shaqeynaya”

Wasiirka maaliyadda ee Sweden oo is barbardhig ku sameyneysa qoysaska ilmaha badan dhala ee aan shaqeyn iyo kuwa shaqeeya ayaa shirkeeda jaraa’id waxa ay ku sheegtay in mararka qaar kuwa aan shaqeyn ka lacag badan karaan taasi oo keeneysa go’aanka baaritaanka ee lacagaha caawinnta ah.

Reysal wasaaraha Sweden Ulf Kristersson ayaa isagu sheegay in loo baahanyahay in cid waliba oo shaqeyn karta ay shaqo tagto, sidoo kale waxa ugu baaqay in is dhexgal la sameeyo lana baabi’iyo xaafadaha loogu magac daray kuwa saboolka ee deeqaha oo kaliya laga qaato.