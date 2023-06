Mareykanka oo ka hadlay diyaaradaha dagaalka ee Shiinaha iyo dalkiisa oo hawada foodda is daray

Xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka, Antony Blinken, ayaa ku baaqay in la dib loo hagaajiyo xiriirka u dhaxeeya Shiinaha iyo Mareykanka ka dib markii ay isku dhici gaareen labo diyaaradood oo militari oo ay leeyihiin labada dal.

Socdaalkiisan uu Shiinaha ku tagay ayaa horey loo baajiyay ka dib markii buufin la sheegay in uu Shiinaha lahaa ay soo rideen militariga Mareykanka.

Shiinaha ayaa sheegay in buufintaasi ay ahayd mid kormeer ku sameynaysay arrimaha cimilada balse Mareykanka ayaa sheegay in ay uga shakiyeen basaasnimo.

Booqashada Mr Blinken ayaa waxaa qeyb ka ah kulamo uu la a yeelanayo madaxda ugu sareysa siyaasadda arrimaha dibadda ee Shiinaha balse ma jiro wax war ah oo weli ku saabsan in uu sidoo kale la kulmi doono madaxweynaha Shiinaha Xi.

Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken' oo shir jaraa'id ka hadlayay ayaa tibaaxay in labada diyaaradood ay ku sigteen inay isku dhacaan.

Waxaa uu sheegay in diyaaradda Mareykanka aysan galin hawada Shiinaha, islamarkana uu xiriirka yahay mid muhiim ah.

“Diyaaradahayagu waxa ay ku duulayeen hawada caalamiga ah iyaga oo ku guda jira hawlo shaqo oo caadi ah, duuliye Shiinees ah ayaa qaaday tallaabo khatar ah oo uu ugu soo dhawaaday diyaaraddeena. Laakiin waxay ila tahay inay hoosta ka xariiqday sababta ay muhiimka u tahay in aan helno khadad isgaarsiineed oo furan oo joogto ah. Waa wax laga xumaado in kulanka uu doonayey Xoghayaha Difaaca [Mareykanka] Lloyd Austin uu la yeesho dhiggiisa Shiinaha uusan suurtogalin. Laakiin anaga, Madaxweyne Biden, tani waxay hoosta ka xariiqaysaa sababta ay muhiim u tahay in dhammaan dawladda, heerarka ugu sarreeya, aan si joogto ah ugu hawlannahay.”