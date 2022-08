Muxuu filayaa siyaasiga Soomaaliga ah ee meel walba la galay Ruto si uu madaxweyne u noqdo?

42 Daqiiqadood ka hor

Waxaa laga hayaa in uu hadda ka hor yiri “[xisbiga madaxweynaha la doortay] waa xisbi danteenna Soomaalida aan ku ilaashan karno iyo danta diinteenna, meel aan aniga ku jirana cadkeyga sidii aan u dhacsan lahaa waan ogsoonahay.”

Wuxuu intaa ku daray in halganka ay u soo galeen guusha uu dheeraa, ugu dambeyna uu xisbigooda UDA ku guuleystay 140 xildhibaan, 24 senator, dhowr iyo soddon guddoomiye-gobol iyo xilka ugu sarreeya ee madaxweynaha.

Aadan wuxuu sheegay in William Ruto uu yahay siyaasi ay wada socdeen muddo labaatan sano ah. Wuxuu madaxweynaha la doortay ku ammaanay inuu wax weyn ka soo beddelay siyaasadda Kenya.

Wuxuu rajeynayaa in ay ka wada-shaqeyn doonaan qorsheyaal waxtar u yeelan kara danyarta, dhallinyaradana ay shaqaaleeyaan, isla markaana ay dhaqaalaha waddanka dib u soo celin doonaan. Wuxuu si gaar ah u xusay inay wax ku soo kordhin doonaan arrimaha caafimaadka, iyagoo abuuri doona ceymis qof kasta oo dalka u dhashay u sahlaya in haddii uu xanuunsado uu helo daawo iyo isbitaal lacag-la’aan ah.

Saaxiibtinnimadooda iyo qorshahooda siyaasadeed waxaa si gaar ah uga faa’ideysan doona sida uu tilmaamay gobolka uu ka soo jeedo ee Waqooyi-bari Kenya. Wuxuu si gaar ah u xusay in ay ka shaqeyn doonaan dhismaha waddo uu maalgeliyay Bankiga Adduunka oo ka soo billaabanaysa Maddoogaashe, Wajeer ilaa Mandheera.

Dilal uu sheegay in loo gaysto Soomaalida iyo dadka muslimiinta ah ee ku sugan Kenya iyo dadka la waayo oo ah arrimo lala xiriiriyo hay’adaha amniga ayuu sheegay in ay wax ka qaban doonaan, isla markaana ay sameyn doonaan guddi baaritaan ku soo sameeyo ‘tacaddiyo hore’ oo uu xusay in la gaystay.