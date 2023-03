Nooc ka mid ah cuntada oo laga cabsi qabo inay sababto dagaal dhex mara Pakistan iyo Hindiya

39 Daqiiqadood ka hor

Weligaa ma is weydiisay halka markii hore laga keenay hilibka digaagga aad cuneysid ee la yiraahdo Manchurian? Cabsida jirta ayaa ah in maalin cuntadan ay sababi karto dagaal dhex mara Hindiya iyo Pakistan?

Dadka qaar waxay u maleeyeen in hilibka noocan ah ee digaagga uu kariyay qof ka soo jeeda Pakistan kaasoo markii ugu horreysay si tijaabo ah isugu dar-daray xawaash maxalli ah iyo hilibka digaagga, sidaasna lagu sameeyay hilibka nooca Manchurian ee laga isticmaalo Pakistan.

Dadka u dhashay Pakistan ee isticmaala baraha bulshada waxay ku andacoonayaan in markii ugu horreysay cuntadan lagu sameeyay magaalada Lahore, laakiin Hindida ma rumeysana arrintaas.

Markaan eegno dagaalka caalamiga ah ee ka socda baraha bulshada ee u dhaxeeya dadweynaha labadan dal ee ku saabsan cuntadan, waxaan ka baqeynaa in dagaal dhab ah uu ka dhex qarxo labada dal kaasoo ku saleysan cunto markii hore asalkeeda laga keenay Shiinaha.

Shaley ayay aheyd markii wargeyska kasoo baxa Mareykanka ee New York Times uu barta Twitter-ka soo dhigay habka loo diyaariyo cuntada loo yaqaan "Chicken Manchurian" kaasoo uu cinwaan uga dhigay , "Isku dar cuntooyinka Pakistan iyo Hindiya" oo uu ugala jeeday- Chicken Manchurian, waana hilibka digaagga ee caanka ka ah maqaayadaha Shiinaha ee Koonfurta Aasiya.

Saynab Shah oo ah qoraa wax ka qortay halka asal ahaan ay ka timid cuntadan ayaa wargeyska kasoo baxa Mareykanka ku daabacday qaabka loo kariyo cuntadaas iyadoo sheegtay in nooca hilibka digaagga ee Manchurian markii ugu horreysay diyaarintiisa loo maray tijaabooyin badan, waxaana markii ugu horreysay lagu sameeyay maqaayadda Sun Quang ee ku taalla Lahore, Pakistan dabayaaqadii 1990-meeyadii.

Xilli dambe ayay bilaabatay in cuntada lala xiriiriyo Pakistan. Dad badan ayaa faallo ka bixiyay qoraalka New York Times, qaarkood waxay sheegeen in laga yaabo inuu dagaal ka dhasho mowduucan ka dib na uu Shiinaha ka qeyb qaato qaboojinta xiisadda.