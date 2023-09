Maxay yihiin ciidamada weeraray Dawlad Deegaanka Soomaalida ee ay sheegeen inay Soomaliya leedahay?

27 Daqiiqadood ka hor

Muuqaal uu baahiyay Huggaanka Nabadgalyada ee DDS, Dayib Axmed Nuur ayuu ku sheegay in habeenimadii xalay ay ciidamo ka yimid Soomaaliya gudaha u galeen degmada Shillaabo ee hoostagta maamulkooda.

Wuxuu sheegay in ciidamadaas ay dileen ilaa iyo labo iyo toban ruux. "Waan ka tacsiyeyneynaa dakaas dhintay, dad Soomaaliyeed bay ahaayeen," ayuu hadalkiisa sii raaciyay.

Dadka la dilay ayuu sheegay Huggaanka Nabadgalyadu in ay kamid yihiin ciidamo ka tirsan kuwa Dawlad Deegaanka.

Dhanka kale wuxuu sheegay Dayib in bishii hore ciyaal yaryar lagu laayay gudaha deegaanka Soomalaida Itoobiya.

Sidee wax uga dhaceen Shillaabo?

Hoggaanka Nabadgalyada DDS ayaa intii uu hadlayay eedeymo usoo jeediayay ciidmada Soomaaliya, taas oo ay kamid tahay in hub dawladda Soomaaliya u siisay si ay Shabaab isaga difaacaan ay u isticmaaleen laynta dad ku nool deegaanka Soomaalida ee Itoobaya. Dhawr mar ayaan la xariirnay Dayib si aan wax uga waydiino eedeymahaan uu jeediyay, balse nooma aysan suuragalin inaan helno.

Wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Sheekhoow ayaa u sheegay BBC, in ay waxba kama jiraan tahay in ciidamo ka socda dawlad goboleedkooda oo rasmi ah, in ay u talaabeen dhinaca Itoobiya.