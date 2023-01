Shantan arrin samee ka hor inta aadan seexan

Saacad ka hor

1: Gaabi iftiinka telefoonkaaga

Isticmaalka taleefoonnada gacanta iyo Laptop-yada ayaa maalmahan noqday sida balwadda oo kale. Dad badan ayaa saacado ku qaata daawashada riwaayadaha iyo filimada laptop-yada laakiin in yar ayaa og in saameyn xooggan ku yeeshaan hurdadeena.

Professor Malcolm von Schantz oo ka tirsan jaamacadda Surrey ayaa soo jeediyay in isticmaalka aaladahan la joojiyo saacad iyo badh ka hor wakhtiga hurdada.

2: Waqti cayiman sameyso si aad u seexato

In waqti cayiman la sameyto xilliga hurddada waa lama huraan si loo ilaaliyo in qofka uu hurddo fiican helo.

3: Qolka hurdada ka ilaali wax kale

Waa wax caadi ah in dad badan ay ​​laptops iyo charger-yada ay haystaan ku kala firaarsan yihiin sariirtooda, laakiin haddii aan rabno inaan si fiican u seexano, waxaa muhiim ah in aan fahanno in marka qolkaaga jiifka uu hagaagsan yahay ay hurdaduna fiicnaaneyso.