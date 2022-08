Wararka ugu waaweyn suuqa kala iibsiga ciyaaraha ee caawa

41 Daqiiqadood ka hor

Ciyaaryahanka difaaca dambe ee Leicester, Wesley Fofana ayaa baaritaan caafimaad ku maraya dalka Mareykanka si uu ugu biiro kooxda Chelsea. Kooxda Leicester oo muddo dheer ku dhaggeneyd xiddigan reer France ayaa sheegtay inay ugu dambeyn ku guuldareystay inay ku qanciso damaceeda ah in uu sii joogo garoonka King Power. ( TheAthleticUK )

Manchester United waxay weli ku raadjoogtaa saxiixa goolhaye Martin Dubravka ee kooxda Newcastle. Kooxda ku ciyaarta garoonka Old Trafford ayaa amaah ku dooneysa xiddigan. Dubravka ayaa si cad ugu wargeliyay kooxda garoonka St James’ Park ku dheesha in uu doonayo in uu ku biiro Manchester kaddib markii lambarka uu xiran jiray lagu wareejiyay Nick Pope. (Skysport)